Lo chef stellato sale in cattedra. Lezioni di cioccolato a scuola

Una visita speciale domani per gli alunni della primaria montessoriana Don Milani di San Polo in Chianti. Come racconta Francesca Sanfilippo, insegnante della scuola, "Riccardo Monco, chef 3 stelle Michelin presso l’enoteca Pinchiorri di Firenze, sarà da noi con il suo pasticcere Alessandro della Tommasina. Terranno un laboratorio di cioccolato per i nostri alunni che alla fine produrranno una vera e propria tavoletta di cioccolata con le loro mani".

Sanfilippo spiega che l’idea le è venuta "dopo avevo partecipato a una puntata di Home Restaurant. Parlando con lo chef Giorgio Locatelli mi ha detto che tiene laboratori nelle scuole, ma in Inghilterra. Ma la cosa mi è piaciuta e allora ho contattato Monco che ha accettato con entusiasmo di partecipare, gratis, nonostante i suoi impegni". Lo scopo dell’iniziativa è dare corpo "al motto montessoriano "e per cominciare offriamogli il mondo" e per questo ho pensato di offrire una esperienza di alto livello", continua Sanfilippo. Domani dalle 9,30 alle 12,30 la classe della primaria si trasformerà in spazio di profumi e di dolcezza. "A Monco è piaciuta molto l’idea di regalare l’esperienza ai nostri bambini. Che oltre a realizzare cioccolato, faranno domande e una intervista ai due chef". Il messaggio che "vogliamo trasmettere è che con impegno, pazienza e sacrificio si possono raggiungere risultati eccellenti".

Andrea Settefonti