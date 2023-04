Litiga con l’autista del bus che parte con un’ora di ritardo. Passeggero denunciato

Firenze, 30 aprile 2023 – Avrebbe avuto un litigio con il conducente di un pullman di linea in partenza da Firenze e diretto nell'Aretino sul quale doveva salire, a causa del bagaglio nella stiva.

L'intervento della polizia, richiesto dall'autista, ha poi comportato una denuncia, a carico del passeggero, per il reato di interruzione di pubblico servizio: a seguito del diverbio e dei controlli degli agenti il bus è partito con circa un'ora di ritardo, come si spiega dalla questura. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18:30 in piazzale Montelungo. La denuncia è scattata per un uomo di 34 anni, originario della Nigeria, già segnalato in passato alle forze dell'ordine.