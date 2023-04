Litiga con la madre e scaglia oggetti su auto in strada

Un litigio furibondo con la madre: oggetti lanciati in strada sulle auto in sosta. Intemperanze che sono costate una denuncia per danneggiamento a un uomo di Badia a Settimo, sottoposto anche a trattamento sanitario obbligatorio.

Il fatto è successo l’altra sera; i vicini di casa hanno cominciato a sentire urla, sempre più alte; a quel punto hanno chiamato i carabinieri; la centrale operativa ha inviato militari dalla compagnia di Scandicci, supportati dai colleghi del nucleo radiomobile di Firenze.

I militari hanno trovato praticamente un campo di battaglia: mobili e suppellettili in casa completamente danneggiati, oggetti lanciati dalla finestra che avevano danneggiato una macchina in sosta.

L’uomo è stato preso in consegna dai militari che hanno coadiuvato i soccorritori chiamati per il trattamento sanitario obbligatorio sul posto. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato dai carabinieri; a suo carico l’uomo avrebbe già la misura cautelare della libertà vigilata per episodi analoghi.

L’ultimo in ordine di tempo, il danneggiamento di un bus di linea per aver scagliato una pietra contro il finestrino dopo aver discusso con l’autista per il ritardo della corsa.

morv