Litiga con i fratelli e dà fuoco alla macchina Denunciato dall’Arma

Litiga con i fratelli, va in escandescenza e danneggia la propria auto, dandole fuoco. Fermato dai carabinieri, è stato denunciato. Protagonista in negativo dell’episodio, un 37enne marocchino che abita nella zona di via Baracca.

Verso le 16 in via Ruggero Leoncavallo vicino alla Scuola Media "Beato Angelico", l’uomo ha colpito con una bastone e poi dato fuoco alla propria auto autovettura, Audì A3, danneggiandola.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che, dopo aver cercato di calmare l’uomo hanno saputo il motivo di tanta furia: una lite con i fratelli, il suo sfogo inconsulto. L’uomo è stato portato alla Stazione Carabinieri di Santa Maria Novella e identificato. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio della macchina già completamente avvolta dalle fiamme.

Non sono state coinvolte altre persone e non risultano danni alle vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze.