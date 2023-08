Lite violenta per la droga E in casa scoppia l’incendio

E la lite tra due inquilini finisce con l’incendio del loro appartamento. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte e a fronte della casa semidistrutta, in via Castronella, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Signa hanno arrestato entrambi i contendenti: si tratta di due nordafricani. I pompieri sono accorsi – presente anche il 118 – per quello che si presentava come un intervento da maxi-emergenza. Secondo una prima ricostruzione, sentito dai militari almeno uno dei due coinvolti, al culmine del diverbio uno di loro hadato fuoco a un materasso e poi le fiamme si sono rapidamente diffuse all’intera abitazione. Che, spento il rogo, è stata dichiarata inagibile. Per fortuna il rogo non ha creato pericolo per le abitazioni adiacenti.

I due marocchini hanno 25 e 27 anni e sono stati arrestati per incendio doloso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti da spacciare.

Dal sopralluogo infatti è saltata fuori droga. E con essa anche il possibile movente che sta all’origine del diverbio poi culminato nell’assurdo incendio.

I carabinieri hanno infatti trovato 16 dosi di cocaina (peso lorod 12,81 grammi) pronte allo spaccio più altre dosi di hashish, più o meno dello stesso peso, dodici grammi. Erano nella disponibilità del 25enne. I due marocchini sono venuti alle mani per quella droga? Il 25enne, in stato di alterazione, ha reagito, ha cercato di vendicarsi dando fuoco in camera da letto.

Quando i carabinieri sono arrivati in via Castronella i due, non contenti della ’impresa’ si sono picchiati di nuovo, ma anche se la lite è stata subito sedata, gli arrestati hanno infatti opposto resistenza al momento della loro della identificazione.

Ora sono entrambi a Sollicciano a disposizione della magistratura, in attesa dell’udienza di convalida.

g.sp.