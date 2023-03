Lite a Firenze, spara con una scacciacani in centro: denunciato

Intervenuti i carabinieri

Firenze, 26 marzo 2023 – Lite nella notte in centro a Firenze. Poco prima delle 5 in via Nazionale una discussione tra stranieri è degenerata. I carabinieri, in seguito ad alcune segnalazioni, sono dovuti intervenire perché nella lite è spuntata anche una pistola e sono stati uditi dei rumori di spari.

I militari sono riusciti a individuare e fermare tre persone. Si tratta di un cittadino nigeriano, 31 anni, un cittadino cinese, 24 anni, e un cittadino del Gambia, 29 anni, che era andato in aiuto al nigeriano.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la pistola segnalata, che era una “scacciacani” senza tappo rosso, era stata usata inizialmente dal cinese per minacciare il cittadino nigeriano. Per il cinese è scattata la denuncia per l’ipotesi del reato di minaccia e porto abusivo di armi.