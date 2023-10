Litigano per una manovra azzardata, spunta un coltello. Paura in strada

Firenze, 16 ottobre 2023 – Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la lite, né come sia andata in realtà, ma la polizia ha comunque trovato e sequestrato un coltello con cui un uomo, un 48enne fiorentino, avrebbe minacciato due ventenni. Motivo? Forse una manovra azzardata, o comunque una lite scoppiata per motivi di viabilità. E’ successo nella zona del parco di San Donato.

La polizia ha sequestrato un coltello lungo una ventina di centimetri ad un automobilista, risultato poi anche positivo all'alcoltest. Gli agenti delle volanti lo hanno fermato nei pressi del luogo dove pochi attimi prima sarebbe avvenuto l’alterco. Secondo quanto emerso una coppia di ventenni a bordo di un'autovettura avrebbe avuto proprio con il 48enne una discussione, durante la quale quest'ultimo avrebbe tirato fuori e mostrato il coltello.

Non sono chiari quali siano stati i fattori scatenanti: forse una manovra azzardata di uno dei due mezzi o una qualsiasi altra circostanza che al momento non è stato possibile ricostruire con precisione. Inoltre le versioni dei contendenti sarebbero risultate non proprio in linea l'una con l'altra: da una parte i giovani avrebbero raccontato di essere stati minacciati in maniera abbastanza esplicita con un oggetto ben preciso, dall'altra la controparte avrebbe negato ogni addebito.

Resta tuttavia il fatto oggettivo che la polizia ha ritrovato un coltello su un sedile dell'auto dell'indagato che dovrà ora rispondere dell'accusa di minacce aggravate. Durante il controllo l'uomo è inoltre risultato avere un tasso alcolemico nel sangue di oltre tre volte il limite consentito: nei suoi confronti è scattato quindi l'immediato ritiro della patente, oltre ad un'altra denuncia, in questo caso per guida in stato di ebbrezza.