Lite in palestra Ferito un cliente

Una discussione sull’orario di chiusura di una palestra in via di Ripoli. Questo sarebbe il ’movente’ della pericolosa lite esplosa sabato sera intorno alle 20,30 tra un trentacinquenne addetto alle pulizie e un cliente di venticinque, che è rimasto ferito a un avambraccio. Oltre ai sanitari del 118 è dovuta intervenire la polizia che – esauriti gli accertamenti – ha denunciato il dipendente nigeriano per minacce e lesioni. In particolare gli agenti hanno constatato che il cliente, italo-marocchino, era stato ferito dal vetro rotto di una bottiglia. Secondo l’addetto alle pulizie si stava attardando in palestra, verso l’ora di chiusura: da qui il litigio.

I due uomini si sono presi a male parole, finché l’africano si sarebbe procurato il vetro tagliente, forse dopo aver spaccato una bottiglia, affrontando l’altro, che ha opposto le braccia in un gesto da difesa, per pararsi dal colpo.