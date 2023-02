Lite di San Valentino: sei denunciati

A volte le telecamere di sorveglianza riescono a trasformare un “carnefice” in una vittima. E’ accaduto una decina di giorni fa, in un bar del centro, dove le registrazioni di un esercizio commerciale hanno consentito di ribaltare la posizione di un 36enne. E’ stato un San Valentino movimentato per i carabinieri della stazione Pelago: intervenuti per sedare una violenta lite si sono trovati davanti a un paradosso, quello che si presentava a tutti gli effetti come l’ aggressore, dai riscontri video delle telecamere, è risultato essere di fatto la vittima.

Siamo in un bar al centro del paese, le forze dell’ordine vengono allertate ed entrano in azione dopo che viene loro segnalata la presenza di un soggetto adulto, in evidente stato di ebrezza, che disturba e importuna in modo plateale gli altri frequentatori dell’esercizio commerciale. Alle 21.30 i militari arrivano davanti all’ingresso del locale e trovano un individuo sporco di sangue con una profonda ferita alla testa.

La tensione sale rapidamente, e l’uomo ferito si scaglia anche contro i carabinieri, aggredendoli con violenza, spintonandoli e cercando di farli cadere a terra. Fortunatamente il tentativo viene vanificato da una scaltra manovra dell’ufficiale, che prontamente lo immobilizza al suolo.

Per l’uomo, risultato poi essere un 36enne già conosciuto dai militari, parte una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, nel portare a termine l’operazione di messa in sicurezza riportano delle escoriazioni superficiali alle gambe, niente di grave ma per l’individuo scatta un’altra denuncia, per “lesioni personali commesse contro agenti di polizia giudiziaria nell’adempimento delle loro funzioni”.

Tutto chiaro e risolto? No, perché in realtà il 36enne, fin dall’arrivo delle pattuglie, aveva affermato convintamente di esser stato aggredito per primo da un frequentatore dell’esercizio commerciale. Sosteneva di essere stato colpito da un pugno che gli aveva fatto perdere i sensi provocandone la caduta a terra e la conseguente ferita alla testa. Tuttavia, contemporaneamente, veniva smentito: ’testimoni’ presenti sul posto negavano con certezza la sua versione.

A quel punto, i carabinieri, insospettiti, decidono di andare a fondo e di visionare le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti all’esterno del locale. E quello che vedono ha dell’incredibile: l’uomo che era stato etichettato come l’aggressore è a tutti gli effetti la vittima. Dal contenuto delle riprese i militari constatano che la testimonianza fornita dal 36enne ferito risulta veriteria: ha subito un’aggressione in piena regola.

Una storia dunque, andata per il verso giusto solo grazie alle telecamere. E così per i cinque testimoni che avevano dichiarato il falso sono partite le denunce, una per lesioni personali nei confronti dell’aggressore, pregiudicato, operaio di un’azienda del Meridione, e le altre nei confronti dei colleghi di quest’ultimo, accusati di favoreggiamento per le dichiarazioni palesemente false.

Gabriele Manfrin