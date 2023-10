Lite davanti alla discoteca: sospensione a Lastra a Signa

Dopo il doppio accoltellamento di domenica, sono scattate la sospensione dell’attività di somministrazione in discoteca e la denuncia dell’aggressore. Il primo provvedimento è stato notificato ieri al Club Esmeralda dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Signa: comporta lo stop dell’attività già da oggi. Grazie alle indagini dei carabinieri del Norm di Signa è stato poi identificato e denunciato in stato di libertà, per lesioni gravissime aggravate, un 28enne marocchino già noto. Entrambi i provvedimenti sono scattati dopo l’episodio di domenica quando, alle 4 del mattino, due ragazzi di 30 e 26 anni, nazionalità marocchina, vennero accoltellati in strada da un connazionale, poco lontano dal locale. Il più grave era stato portato a Careggi per i profondi fendenti ricevuti al torace: operato poco dopo, era stato ricoverato in prognosi riservata. Il meno grave aveva invece riportato ferite al polso e al fianco. Non era fra l’altro la prima volta che intorno al locale si verificavano episodi del genere. A novembre scorso, a seguito di una lite, rimase gravemente ferito alla testa il campione spagnolo di body building El Gaouzi Hakim. Anche dopo quell’episodio, al locale di via dei Ceramisti venne notificata la sospensione della somministrazione per quindici giorni.