Lite con Autolinee sui rimborsi I Verdi vanno dal difensore civico

di Manuela Plastina

I Verdi per Impruneta portano Autolinee Toscane davanti al difensore civico regionale. L’accusa è di non aver risposto alle segnalazioni degli utenti imprunetini entro i 30 giorni previsti nella "Carta dei servizi" dell’azienda di trasporto locale. "Abbiamo inviato richieste da mesi – dicono i rappresentanti dei Verdi -, ma ricevuto una sola "risposta" e solo il 3 gennaio. Ci viene chiesto scusa per il ritardo, causato, dicono dalle numerose richieste pervenute". Sul tavolo di Autolinee ci sono in particolare due questioni imprunetine. La prima riguarda le corse extraurbane dal Ferrone: gli abitanti della frazione per andare in bus a Firenze devono pagare il biglietto o l’abbonamento extraurbano di "fascia 3", cioè per corse di oltre 20 chilometri. Ma dall’app "Travel Planner" risulta che "Ferrone - Stazione Autolinee Toscane" è di 18 chilometri passando dal Galluzzo, 20 da Strada in Chianti. Chiedono dunque il riconoscimento della fascia 2, con risparmi di 90 centesimi a corsa singola, 8 euro ad abbonamento mensile.

La seconda questione riguarda il riconoscimento (dopo 10 anni di attesa) della tariffa urbana anche per i cittadini di Impruneta: dal 1° luglio il biglietto è passato a 1,5 euro contro i 2,7 di prima. Ma chi ha pagato un abbonamento annuale, vuole il rimborso almeno per la quota extraurbana non più applicata da luglio a fine anno. Nella risposta del 3 gennaio, l’azienda assicura di aver preso in carico "la richiesta di rimborso dell’importo per abbonamenti annuali pagati anticipatamente come corse extraurbane sulle corse da Impruneta a Firenze e l’attribuzione di fascia tariffaria delle corse extraurbane lungo la valle della Greve, sottoponendole all’attenzione del nostro dipartimento commerciale. Non appena ci risponderanno sarà nostra premura dartene notizia". Troppo tardi: i Verdi l’hanno già denunciata al difensore civico.