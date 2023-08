Lite alla stazione, spari con una pistola ad aria compressa

Firenze, 5 agosto 2023 – Accertamenti della polizia a Firenze per una lite alla stazione ferroviaria delle Piagge, dove sono stati sparati colpi da una pistola ad aria compressa Walther P99, famosa per essere l'arma di 007 nei film e, in questa circostanza, nel modello soft air per cui in Italia è in libera vendita.

Nessuno è rimasto ferito o contuso come conseguenza dei colpi sparati. Un uomo di 56 anni, nella concitazione, è caduto accidentalmente.

La lite ha coinvolto sette italiani, dai 15 anni in su, per circostanze ancora da chiarire. Nella discussione un 20enne ha sparato qualche colpo con la semiautomatica.

La pistola è stata sequestrata dalla polizia che l'ha ritrovata sotto la sella dello scooter del 20enne il quale è stato denunciato per minacce aggravate.