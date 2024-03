L’istituto comprensivo di Calenzano sarà intitolato ad Anna Maria Luisa de’ Medici

L’Istituto comprensivo di Calenzano, ad oggi senza nome, sarà intitolato ad Anna Maria Luisa de’ Medici, Elettrice Palatina. Lo ha deliberato la giunta comunale dopo la scelta tra una rosa di nomi femminili, fatta dalle alunne e dagli alunni e dagli organi collegiali scolastici, nell’ambito di un progetto educativo sulle pari opportunità "Cosa fa la differenza?". In particolare, nell’ambito del percorso si è lavorato su alcune figure femminili, che si sono distinte in vari campi e la scelta è caduta sull’ultima discendente de’ Medici che, con il "Patto di famiglia", ha stabilito che il patrimonio culturale mediceo dovesse rimanere a Firenze e in Toscana. "Dopo l’intitolazione di alcuni spazi verdi cittadini a donne – commenta l’assessore Laura Maggi –, l’Istituto comprensivo porterà il nome di una donna, che ha deciso con grande lungimiranza di mettere un patrimonio inestimabile a disposizione di tutti".