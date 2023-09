Liste di attesa per i nidi Sos al Comune

La giunta si attivi per azzerare le liste di attesa per l’accesso ai servizi educativi pubblici di prima infanzia: è il perentorio invito a sindaco e assessori calenzanesi fatto dal capogruppo della Lega Daniele Baratti (foto).

"Purtroppo – sottolinea – siamo venuti a conoscenza che vi sono famiglie residenti rimaste fuori, sia per l’asilo pubblico che per il privato, in ogni fascia: dai piccoli ai medi e ai grandi. L’amministrazione dovrebbe comprendere che tali servizi, oltre ad essere un valore aggiunto per il percorso di sviluppo dei bambini, sono essenziali per agevolare la conciliazione dei tempi casalavoro dei genitori, in particolar modo delle mamme lavoratrici".

Probabilmente – prosegue Baratti – "può avere influito anche il bando "nidi gratis" della Regione e proprio per questo, oltre a risolvere la criticità imminente, dobbiamo già pensare al futuro per non trovarci il prossimo anno nella stessa situazione. In tal senso ho già presentato un’interrogazione per il prossimo consiglio comunale al fine di chiedere come si intenda alleviare il disagio delle famiglie rimaste senza un posto e quali azioni si vogliano mettere in campo per il futuro".