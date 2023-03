Liste d’attesa Interventi alla cataratta L’assessore chiede una verifica

di Ilaria Ulivelli

Un errore di comprensione tra medico e paziente? L’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini ha "chiesto alla Asl Toscana centro di attivare una verifica puntuale" riguardo al caso sollevato da La Nazione di una paziente ottantacinquenne che, nel corso di una visita oculistica al presidio Anna Torrigiani, prenotata tramite Cup Asl, aveva ricevuto indicazione dal medico di operarsi privatamente da lui a Pisa per evitare la lunga lista d’attesa (un anno e mezzo).

Purtroppo per gli interventi alla cataratta al momento non si vedono spiragli per poter accorciare i tempi d’attesa, in quanto – oltre al generale problema degli organici ridotti – per gli oculisti c’è un ulteriore problema. Il 70% dei professionisti ha infatti optato per l’attività liberoprofessionale extramoenia, cioè terminato il turno di lavoro istituzionale visita e opera in strutture private esterne all’ospedale.

L’extramoenia non consente all’azienda sanitaria di poter far lavorare i professionisti in regime di attività aggiuntiva – ore in più pagate come un super straordinario – di conseguenza non c’è abbastanza personale per riuscire a offrire volumi di interventi superiori a quelli attuali.

A Firenze l’attesa per un intervento alla cataratta è di un anno e mezzo, all’ospedale di Figline Valdarno si aspetta un anno.

Inoltre la cataratta non è inserita nel piano nazionale di governo delle liste d’attesa, dunque non sarà possibile neppure utilizzare i soldi destinati.

Lo stesso problema, forse anche più complesso, riguarda gli ortopedici: anche loro nella stessa proporzione impegnati nell’attivita extramoenia. Anche se gli interventi per la protesi dell’anca sono invece all’interno del piano di governo delle liste d’attesa.

Le aziende sanitarie stanno mettendo a punto un piano di abbattimento.

"Sul fronte delle liste di attesa è in via di definizione il piano per il contenimento che sulla base di quanto previsto dal decreto Milleproroghe consentirà di utilizzare quasi 30 milioni di euro del fondo sanitario in deroga ai tetti di spesa per acquisto di prestazioni dal privato convenzionato e per produttività aggiuntiva da pagare ai professionisti – spiega l’assessore Bezzini – Nei giorni scorsi inoltre tutte le regioni italiane hanno chiesto al ministro della salute Schillaci di aumentare le risorse per effettuare assunzioni finalizzate all’aumento di visite specialistiche, diagnostica e interventi chirurgici programmabili".