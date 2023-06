Lions International Che festa per i 55 anni

Caterina

Ha compiuto 55 anni la Fondazione Lions international (LCIF), protagonista di una grande storia di solidarietà e di supporto ai Lions e al loro servizio. Fondata nel 1968, la missione della LCIF è quella di dare modo ai Lions club, ai volontari e ai partner di "migliorare la salute e il benessere, rafforzare le comunità, supportare le persone bisognose tramite servizi umanitari e contributi di impatto globale, e incoraggiare la pace e la comprensione internazionale". "In occasione di un anniversario tanto importante per la nostra Fondazione - spiega Lorella Paolieri, coordinatrice distrettuale di LCIF per il Distretto Lions 108LA della Toscana – abbiamo organizzato una festa per permettere ai soci di salutarsi prima della fine dell’anno lionistico, che è anche il 30mo del nostro Distretto toscano. Da oltre 50 anni dedichiamo le nostre energie a incrementare l’impatto dell’azione dei Lions a favore delle loro comunità. Grazie ad ogni singolo contributo assegnato, la nostra storia si allunga, proprio come la lista dei successi dei Lions. Oggi non potremo essere più fieri di dove siamo arrivati, né più entusiasti del lavoro che dobbiamo ancora realizzare". All’evento, che si è svolto alcuni giorni fa a Le Pavoniere & Country Club di Prato, erano presenti soci Lions provenienti da oltre 30 club della Toscana e sono stati raccolti circa 2000 euro a sostegno delle attività della Fondazione. Presenti anche numerose cariche distrettuali tra cui il Governatore Eletto Alberto Carradori, il primo Vice Governatore Francesco Cottini, il secondo vice Governatore Gilberto Tuccinardi e i past governatori Carlo Bianucci, Marco Busini, Daniele Greco, Giuseppe Guerra, Lucia Livatino, Pier Luigi Rossi, Fabrizio Ungaretti, oltre agli officers distrettuali.

