Lions e Aci insieme per la sicurezza stradale

I club Lions e l’Aci Firenze e Figline insieme per focalizzare l’attenzione sui pericoli della strada e sull’educazione alla guida con l’iniziativa ‘I giovani e la sicurezza stradale’. "L’evento ha avuto grande rilevanza - spiega l’organizzatrice e dirigente Lions, Gabriella Ciabattini - con la finalità di sensibilizzare i ragazzi sul significato di prudenza alla guida. Sono stati coinvolti circa 350 studenti delle superiori attraverso test di guida simulata e importanti nozioni stradali". La manifestazione è stata promossa dal Lions Firenze Cosimo dei Medici, insieme ad altri 10 Lions e 4 club Leo, col patrocinio del Comune di Firenze, della Regione Toscana e Fondazione Andi onlus. Per le istituzioni presenti il presidente della Regione Giani, il sindaco Nardella e gli assessori Funaro e Giorgetti; per Aci Firenze il presidente Massimo Ruffilli, la direttrice Alessandra Rosa e l’Ad Acipromuove Mario Mordini, per Aci Figline il responsabile Sergio Baricchi, insieme agli istruttori di Aci Ready2Go e al governatore distrettuale Lions Alberto Carradori.

F. Que.