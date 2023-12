L’invasione di 30 mila tulipani . Il nuovo parco è pronto a sbocciare

La prossima primavera anche Calenzano sarà “ricoperta“ di tulipani. Circa 30 mila bulbi, per i quali è iniziata la messa a dimora nell’area verde in via del Molino, nell’ambito del progetto Wander and Pick promosso dall’associazione Le Tribù della terra Pacme ong, sono infatti pronti a sbocciare. Sulla scia di quanto già sperimentato da altri Comuni l’amministrazione ha aderito al progetto dei "Giardini diffusi" che prevede la creazione di un giardino di tulipani, con oltre 30 varietà botaniche, che sarà inaugurato nei prossimi mesi. Con una delibera di giunta, in particolare, il Comune ha deciso di avvalersi della collaborazione con il Distretto biologico che si sta occupando, con cittadini e associazioni del territorio, di preparare il terreno e piantare i bulbi, in modo che siano pronti a sbocciare nei mesi primaverili. "Siamo molto soddisfatti di portare il progetto Wander and Pick – commenta l’assessore all’Ambiente Irene Padovani – letteralmente ‘Passeggia e raccogli’, che colorerà la zona del Molino con tante varietà di tulipani, incoraggiando la scoperta della biodiversità. Nelle giornate di apertura del campo dei tulipani ci saranno approfondimenti ambientali e culturali e laboratori. Sarà presente, anche il Distretto biologico con prodotti delle aziende calenzanesi".