L’invasione dei tulipani . Il nuovo parco è pronto a sbocciare

Tulipani nell’ex Cnr, si prepara la fioritura. Anche quest’anno sarà un grande labirinto di tulipani a invadere di colori il temporary park a due passi del comune. A darne l’annuncio è stato il sindaco Fallani, che ha presenziato alle operazioni di messa a dimora dei bulbi. "In tutto – ha detto il primo cittadino – 120mila i bulbi piantati per una installazione floreale che renderà, per il settimo anno consecutivo, il centro di Scandicci un luogo ancora più bello, da visitare e vivere grazie alla creatività e alla fantasia dei promotori di questo evento ormai tradizionale per il nostro territorio. Un labirinto per passeggiare tra le figure ispirate alla tradizione, ai vortici etruschi e ai disegni di Pietro Porcinai, come nel labirinto di pinocchio a Collodi. Un luogo da cui farsi ispirare, godendosi la bellezza del nostro territorio e il piacere dello stare insieme". Siamo alla settima edizione di Wander and Pick, un’iniziativa che fa sempre più parte della tradizione cittadina. Ogni anno la fioritura riesce a rinnovarsi con colori nuovi e specie sempre più assortite nel rispetto dei principi della biodiversità, grazie all’impegno, alla creatività e alla fantasia dei promotori di questo evento spettacolare nato da un’idea di Alessandra Benati. Il progetto è nato a Scandicci, ma nel tempo anche altri comuni come Firenze e Lastra signa hanno ugualmente allestito aree del loro territorio con i bulbi in maniera tale da avere fioriture primaverili degne del miglior pittore impressionista.