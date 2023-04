L’intrigo processuale Italia-Spagna Accusa e difesa, ricorsi incrociati contro la condanna del ceceno

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Ricorsi incrociati, contro la sentenza della corte d’assise di Roma che ha condannato a 23 anni di reclusione Rassoul Bissoultanov, ritenuto responsabile dell’omicidio del 21enne di Scandicci Niccolò Ciatti.

La prima impugnazione, com’era prevedibile, è stata quella del difensore del ceceno, l’avvocato Francesco Gianzi. Interessato non solo a contestare l’impianto accusatorio - ormai consolidato anche da due sentenze spagnole - ma anche ad allungare i tempi italiani per far diventare definitiva la condanna più favorevole al suo assistito. Cioè quella spagnola, visto che, per il medesimo delitto, i due tribunali - sulla base dei rispettivi codici - hanno irrogato pene molto distanti. In Spagna, inrfatti, Bissoultanov è stato condannato al minimo previsto per l’omicidio volontario, ovvero quindici anni. Ma anche la corte d’assise di Roma si è avvicinata più al minimo che al massimo, non riconoscendo le aggravanti (crudeltà e motivi abietti) contestate dal pubblico ministero Erminio Amelio, che avevano dato luogo alla richiesta dell’ergastolo.

E proprio sull’entità della pena, s’incentrano i ricorsi della procura generale e della parte civile, rappresentata dagli avvocati Agnese Usai e Massimiliano Stiz: con il riconoscimento delle aggravanti, la pena schizzerebbe in alto. Nella strategia processuale dettata dal doppio binario giudiziario Italia-Spagna, sia la pubblica accusa che la famiglia Ciatti avrebbero evitato questi ricorsi qualora non avesse impugnato il difensore dell’imputato. Ma così non è stato.

Una piccola speranza di “rimonta“ arriva anche dallo sciopero del personale giudiziario in corso in Spagna, circostanza che ha influenzato - in peggio - il procedimento per le studentesse morte in Erasmus. Purtroppo, i rumors danno per prossima la definitività della sentenza spagnola e ciò estinguerebbe il procedimento italiano. A questo punto, che siano 15 o 23 anni, poco cambia. "Deve andare in carcere", si sfoga Luigi Ciatti, sollecitando chi di dovere a cercare l’assassino di suo figlio, ormai irreperibile da mesi.