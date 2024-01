L’intrigo giudiziario. Rari Nantes senza pace. La procura fa ricorso contro l’assoluzione

FIRENZE

La Rari Nantes è prigioniera di un sistema impazzito, che contemporaneamente dà e toglie: da una parte la Regione gli ha rinnovato la concessione per l’impianto di lungarno Ferrucci, dall’altra la procura, nonostante le assoluzioni del settembre del 2020, insiste nel chiedere la condanna per abusi edilizi e il pericolo d’inondazione derivante dall’occupazione abusiva del letto dell’Arno.

Così, il 14 marzo, la Rari Nantes ed il suo presidente Andrea Pieri (nella foto) tornano in tribunale per un nuovo non atteso round dell’odissea giudiziaria che dura ormai da diversi anni. C’è stata l’assoluzione, ottenuta dagli avvocati Nicola Muncibì e Sergio Cecchi, ma la procura ha fatto ricorso. All’orizzonte, dunque, c’è un nuovo grado di giudizio, anche se l’udienza potrebbe ulteriormente scivolare in avanti visto che i legali della Rari hanno chiesto la “trattazione orale“, condizione che potrebbe imporre ai giudici della corte d’Appello uno slittamento.

Ma il paradosso di questa vicenda è che dopo l’assoluzione, "perché il fatto non sussiste", dell’accusa di pericolo d’inondazione a seguito di occupazione abusiva, riguardante la piscina-palafitta e le altre strutture situtate lungo il fiume, la Regione ha dato la concessione demaniale alla Rari. E al compleanno dei 120 anni, il governatore Eugenio Giani ha brindato con il club per i successi del passato e gli auspici per il futuro.

Tornare in tribunale è un fulmine a ciel sereno. Per di più dopo che, ricorda l’avvocato Muncibì "l’istruttoria, dove sono stati sentiti consulenti e tecnici, ha smentito questo pericolo". Oltre ai pareri dei professionisti, c’è anche la storia dell’Arno e della nostra città che danno ragione alla Rari: le numerose piene del fiume - compresa l’alluvione del 1966 - mai hanno trovato inghippo nella presenza della sede della società. "L’inghippo è invece rappresentato dal corto circuito tra amministrazioni: quello è abbastanza evidente", rincara il legale della Rari.

Sono più di dieci anni che la blasonata società di pallanuoto fiorentina lotta in tribunale.

Era il 2013 quando il pubblico ministero Luigi Bocciolini, primo titolare del fascicolo, sostenne la tesi che i manufatti della società sportiva, sorti su un terreno in parte di proprietà del Comune di Firenze, in parte del Demanio, non erano più in possesso della concessione del Demanio stesso. Perché nel 1998, la Provincia di Firenze aveva revocato i diritti alla Rari, motivando il provvedimento con la pericolosità idraulica degli impianti sorti, decenni prima, lungo l’Arno. Quella revoca era però stata impugnata. Il Tar aveva concesso una sospensiva e nel 2010 il procedimento, dopo anni di ‘sonno’ da entrambe le parti, è ’perento’, cioè estinto per inattività delle parti.

Ma nel 2013, sull’onda dell’iniziativa della magistratura, anche Palazzo Vecchio realizzò un cronoprogramma per l’abbattimento delle strutture in riva sinistra ed un progetto per nuovi impianti sportivi sulla riva opposta. Che fine ha fatto quel progetto?

E’ stato superato da altri progetti, compresi investimenti dell’amministrazione comunale. Pezzi di un mosaico che ha portato alla festa per il rinnovo della concessione. Un brindisi guastato dalla notifica del tribunale, l’ennesima.

ste.bro.