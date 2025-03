L’interramento dell’elettrodotto. Il punto sui lavori

Linee aeree che spariscono con un colpo d’occhio decisamente più piacevole. In molti a Calenzano si sono accorti della ‘trasformazione’ dovuta alla realizzazione, in corso, della linea a 380 kilowatt fra Colunga, in provincia di Bologna e Calenzano, che assicurerà un notevole aumento della capacità di scambio fra Nord e Centro-Nord, rafforzando la magliatura della rete elettrica dell’area e garantendo così una maggior efficienza del servizio di trasmissione dell’energia.

L’infrastruttura, che si snoda per 84 km, è in sostituzione dell’elettrodotto costruito oltre 60 anni fa e prevede la demolizione di circa 106 chilometri di vecchie linee aeree e la realizzazione di 16 chilometri di nuove linee in cavo interrato. In aggiunta è in corso anche un secondo intervento, in ingresso alla Stazione Elettrica di Calenzano, che riguarda la sostituzione di due tralicci esistenti di tipo tronco piramidale con nuovi sostegni tubolari monostelo.

Sono già stati realizzati alcuni interramenti di elettrodotti a 132 kilowatt, che hanno consentito di demolire porzioni di linee aeree che interessavano aree densamente abitate.