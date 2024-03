L’intelligenza artificiale nel futuro . Come sarà l’uso nella scuola?

Ovunque ci confrontiamo con "intelligenze artificiali": per esempio al supermercato, dove troviamo macchine per pagare; o per strada, dove i navigatori ci portano ovunque. Anche in classe abbiamo la LIM e i tablet. Chissà come sarà la scuola in futuro, se ci sarà ancora! Abbiamo mandato i nostri inviati a viaggiare nel tempo per scoprirlo... "Mi chiamo Valerio, sto viaggiando nel 2050 e ho 11 anni. La scuola ora è gestita da un robot, che insegna ai ragazzi argomenti diversi in base alle loro capacità. Mi alzo con calma: studio in casa e non devo neanche prendere lo zaino. Ogni giorno c’è un compito di aritmetica, perché sono i genitori a impostare AI e mia madre è fissata con le scienze. L’AI non può dormire, ma solo ricaricarsi. Non può mangiare, perché non ha uno stomaco, quindi non mi lascia fare merenda! Non esco mai, sono molto solo e spesso mi sento triste". "Io sono Giada e sto esplorando il 2075. A scuola ci vado: un tempo si studiava a casa, ma ora gli psicologi dicono che è importante incontrare i nostri coetanei.

Non ci sono custodi: alle 8 le porte si aprono automaticamente, un sensore legge le nostre impronte digitali e ciascuno sale su uno scooter che lo porta in classe. Non ci sono neanche i professori, al loro posto un robot che per ogni materia cambia look: per matematica ha dei pantaloni eleganti, per Italiano diventa una donna indossando una gonna e cambiando anche voce, per scienze ha l’aspetto di Einstein. I robot possono fare solo sorrisi finti. Non conoscono amore e amicizia, per questo non sono capaci di trasmettere passione e curiosità.

Non esistono gite, infatti gli occhiali virtuali permettono di esplorare qualunque posto. Le verifiche sono tutte online e il voto viene calcolato automaticamente da AI. I quaderni sono di vetro, perché al mondo sono rimasti pochissimi alberi". Ecco i racconti dei nostri inviati. Ma che cosa pensano della scuola gestita da AI? Valerio: "Se un alunno non ha capito la spiegazione AI va avanti lo stesso, non si ferma per lui". Giada: "Non siamo più capaci di scrivere a mano e facciamo molta fatica a ricordare quello che abbiamo letto, i libri elettronici non ci restano impressi".

Valerio: "Una macchina non si ammala mai, non costa molto e non si stanca; però non ti ascolta se sei in un momento di difficoltà e di te non le importa". A noi della I A la scuola piace umana. Pensiamo che la tecnologia ormai sia essenziale, ma che debba aiutare le persone, non sostituirle. E voi che cosa ne pensate?