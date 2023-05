L’Inner Wheel aiuta i giovani a capire la guerra

Caterina

Ceccuti

Erano oltre 200 i liceali che mercoledì scorso sedevano nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per partecipare al progetto "Guerra infinita: incontro con l’inviato Lorenzo Cremonesi", promosso dall’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze e dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Nelle settimane precedenti l’incontro, oltre 160 copie del volume "Guerra infinita" (Solferino Editore), erano stati donati alle scuole partecipanti, grazie al contributo dei Club Inner Wheel Firenze Medicea e Inner Wheel Firenze Iris, sponsor unici dell’iniziaitiva. "Nel suo libro – commenta Pola Cecchi, presidente del Firenze Medicea - Cremonesi racconta la propria esperienza come professionista da anni impegnato al fronte nelle zone di guerra, indagando 40 anni di confitti internazionali e sensibilizzando i lettori sulla dimensione "infinita" e inesauribile della guerra, come parte integrante della nostra storia e della nostra cultura". "Nel drammatico periodo storico che stiamo vivendo - ha spiegato Anna Fallani Vannozzi, presidente del Firenze Iris -, è necessario aiutare i giovani a comprendere la difficile questione della guerra, non soltanto Russo-Ucraina, ma intesa in termini di interesse generale e internazionale che coinvolge tutte le popolazioni dell’Occidente. Attraverso la lettura del libro, nelle settimane precedenti l’incontro, gli studenti hanno dato prova di essersi preparati a vivere un’esperienza consapevole e completa". A partecipare all’iniziativa, il cui successo è dimostrato dalle numerose domande poste al giornalista dai ragazzi in sala, sono stati gli studenti dei licei fiorentini Castelnuovo, Cavour, Galileo, Il Duomo, Duca D’Aosta, Santissima Annunziata, dell’Istituto Tecnico Statale Marco Polo e idel Liceo Artistico di Sesto Fiorentino.