L’iniziativa della Lilt a favore delle donne in difficoltà per lo screening dei tumori al seno

Sono 129 le fiorentine in difficoltà socioeconomica che hanno potuto fare una visita senologica gratuita grazie al progetto sperimentale "Insieme per prevenire" della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Firenze, sostenuto da Corri la Vita. Tra novembre 2022 e dicembre 2023 le donne, di età maggiore di 25 anni e assistite da Acli e Caritas, con un invito rivolto a persone in difficoltà economica e sociale, hanno partecipato all’ iniziativa. Il progetto (che ha vinto uno dei finanziamenti messi a disposizione da Corri la Vita attraverso il bando 2022) è nato dalla constatazione che, dopo la pandemia, nell’area fiorentina come in tutta la Toscana, il peggioramento della situazione socioeconomica a carico di gruppi di popolazione che erano già da prima vicini al livello di povertà, abbia portato ad evidenti conseguenze per la salute: molte donne avevano rinunciato a fare visite ed esami di controllo.