L’iniziativa DEL COMUNE

Sono oltre 30 gli appuntamenti che hanno organizzato le biblioteche comunali con proposte di lettura, esposizioni in occasione della rassegna ‘Si scrive Marzo, si legge Donna’. Il calendario è consultabile su https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/si-scrive-marzo-si-legge-donna-2024. L’assessora Benedetta Albanese ha dichiarato: "In prima linea per sensibilizzare e conquistare i diritti per tutte quelle donne che ancora non li hanno". Fra le iniziative anche l’illuminazione di giallo stasera del David al piazzale Michelangelo.