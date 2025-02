L’ingresso di Giovannini in Consiglio

Cambiamento nelle fila del consiglio comunale di Lastra a Signa. Dopo le dimissioni di Giuseppe Bagni, candidato a sindaco della lista "Rinascita per Lastra – Pace, ambiente, legalità" (poi eletto consigliere) e dopo la non accettazione dell’incarico da parte del primo e secondo fra i non eletti, è subentrato Stefano Giovannini. D’ora in poi sarà proprio Giovannini a rappresentare le istanze del gruppo "Rinascita per Lastra" nell’assemblea. Giuseppe Bagni aveva spiegato di non poter più portare avanti l’incarico per impegni personali e professionali che lo vedono spesso a Roma.