Lineapelle punta ad andare oltre. L’obiettivo è superare la crisi

Lineapelle è una preziosa occasione di networking e un evento di grande sostegno per il mondo della conceria e per tutti i player l’industria della moda. Da oggi a giovedi, a Fiera Milano, sotto la lente, ci saranno le collezioni autunno-inverno 26/27 e un’industria, alle prese con una crisi difficile, costretta a confrontarsi con trasformazioni nel consumo e nella produzione. Un appuntamento, stavolta, più importante di sempre, data la lunga e generalizzata frenata dei consumi del lusso che, unita alle conseguenze delle problematiche belliche e commerciali a livello internazionale, continua a deprimere la filiera mettendo duramente alla prova la resistenza delle aziende. Una galassia di imprese sbarcate nel 2025 dopo un anno, il 2024, in cui il volume di produzione era calato del 4,1% e l’export del 3,6%. Secondo i dati diffusi da Confindustria Accessori Moda, il trend negativo della filiera prosegue nel primo semestre di quest’anno con una flessione del 5,3%. Un quadro tutt’altro che roseo, dunque, per il comparto della pelle e degli accessori moda che, tra dazi, ostacoli e mercati in calo si trova ad affrontare una fase di contrazione complicata.

Sono 1.150 espositori (fra concerie, aziende di accessori e componenti), i protagonisti di questa edizione della più importante rassegna internazionale dedicata al mondo della pelle che solo in Toscana – con epicentro nel distretto conciaria di Santa Croce sull’Arno – vale 6mila posti di lavoro e oltre un miliardo e mezzo di fatturato. L’importanza dell’appuntamento è sottolineato da Riccardo Bandini, presidente dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno: "Siamo tutti consapevoli che il nostro comparto sta vivendo un momento complesso, che investe l’intero sistema della moda e a maggior ragione, in questa fase, un evento come Lineapelle rappresenta una opportunità – spiega –. Grazie alla fitta rete di contatti che riesce ad alimentare, questa fiera consente prima di tutto un dialogo concreto tra tutti gli attori della filiera, utile proprio per comprendere come si sta muovendo il mercato, quali tendenze al consumo si stanno delineando e quali politiche vanno perseguite per fare fronte all’attuale fase congiunturale".

La fiera si offrirà anche come laboratorio di confronto, con incontri tematici e nuovi progetti che indagheranno anche le opportunità dell’Intelligenza Artificiale facendo un primo punto su come la filiera della moda si sta approcciando a questa nuova frontiera.