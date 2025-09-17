Linea Faentina, ancora caos. La Regione alza la voce

Sui continui ritardi e disservizi sulla linea ferroviaria Faentina ora interviene anche l’assessorato a mobilità e trasporti della Regione Toscana, con l’assessore Stefano Baccelli che – si legge in una nota regionale – "ha chiesto a Rfi e Trenitalia di intervenire tempestivamente sulla linea a binario unico". La nota fa riferimento a un episodio di lunedì 15 settembre, ma già occorso anche cinque giorni prima: "il treno 18984 in partenza da Borgo San Lorenzo alle 6.30 alla volta di Firenze Campo di Marte, ha avuto problemi, determinando il ritardo anche di tre treni successivi, tutti in fascia pendolari. E purtroppo la linea a binario unico non permette di recuperare rapidamente i ritardi accumulati e ha creato disagi ai numerosi pendolari". Che la Faentina sia linea a binario unico, e che questo provochi problemi e difficoltà di gestione del traffico ferroviario non è cosa di oggi.

Ora la Regione Toscana se ne accorge, e l’assessore ai trasporti chiede "immediatamente a Rfi e Trenitalia di mettere in atto interventi urgenti in grado di risolvere i problemi e fare in modo che i disservizi non si ripetano". Era stato garantito un completo rinnovamento dei treni, sostituendo gli attuali Minuetto con i Blues, convogli ibridi di ultima generazione. Si chiede, invano, un nuovo "Memorario" con un aumento delle corse, coprendo anche la fascia notturna. E da tempo i pendolari mugellani chiedono un’attestazione dei treni in arrivo in Santa Maria Novella a binari diversi dai lontanissimi 17 e 18.

Tutte cose ampiamente disattese, nonostante la grande manifestazione a Borgo San Lorenzo, nel febbraio scorso, per sollecitare una ferrovia più efficiente. Anche ieri invece non sono mancati i ritardi dei treni mugellani. Intanto la Regione ha fatto sapere che in risposta alle proprie sollecitazioni Trenitalia ha detto "di aver potenziato i presidi già presenti a Borgo San Lorenzo e si è augurata di riuscire ad invertire il trend fin da subito".

"Prendiamo atto – nota l’assessore Baccelli - dell’impegno del gestore e ho dato mandato agli uffici regionali di continuare a monitorare la situazione segnalando ogni problema dovesse ulteriormente verificarsi".

Rfi ha dato risposte all’assessore, che aveva sollecitato merito ai rallentamenti nel tratto Borgo San Lorenzo – San Piero a Sieve conseguenza degli smottamenti provocati dal maltempo del marzo scorso. Al momento sono stati progettati gli interventi definitivi, che saranno disponibili nel prossimo autunno. Ma Rfi ha detto che solo successivamente sarà in grado di pianificare, programmare e realizzare i necessari interventi per la rimozione del rallentamento.

Paolo Guidotti