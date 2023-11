L’indagine lampo. Dimesso dall’ospedale appica rogo per vendetta

BAGNO A RIPOLI

Solo la prontezza di riflessi del personale antincendio ha permesso di estinguere in pochi minuti l’incendio scaturito da un contenitore metallico di rifiuti al Santa Maria Annunziata. Era la mattina del 10 novembre e subito si è pensato a un gesto doloso ai danni dell’ospedale di Ponte a Niccheri. Ora ha anche un colpevole: è un uomo italiano di 63 anni. Avrebbe gettato una sigaretta e un accendino nel box contenente rifiuti sanitari e dunque che necessitano di trattamento speciale per vendetta. Lo hanno accertato i carabinieri di Grassina, che hanno seguito fin dai primi momenti il caso, particolarmente delicato visto appunto che si tratta di un’area ospedaliera e di oggetti pericolosi. L’episodio è avvenuto intorno alle 9,40 del 10 novembre. A scoprire l’incendio sono stati gli operatori dell’elisoccorso, che ha sede proprio nell’area esterna dell’ospedale di Ponte a Niccheri. Stavano lavorando nei locali tecnici dietro il nuovo dipartimento di emergenza urgenza del Santa Maria Annunziata. Aprendo la porta a un collega, hanno notato subito le fiamme che uscivano dal contenitore metallico e hanno dato l’allarme: sono intervenuti prontamente gli uomini dell’antincendio che lavorano proprio a servizio dell’elisoccorso, mentre all’interno del DEA è scattato il percorso interno di emergenza, come da protocollo. L’incendio è stato domato in pochi minuti, con successiva bonifica e gestione dei rifiuti per il corretto smaltimento. Dopo aver raccolto la denuncia, i carabinieri della stazione guidata dal luogotenente Livio Mugione hanno avviato tutte le procedure di accertamento, partendo dalla ricostruzione di chi in quelle ore era stato in ospedale.

Tra le segnalazioni, c’era quella della presenza del 63enne: era arrivato al pronto soccorso la sera prima e non voleva andarsene, dato che – aveva spiegato – non ha una casa in cui tornare. Il personale di sicurezza più volte gli ha chiesto di allontanarsi dall’ospedale, ottenendo sempre un no. Alla fine ha dovuto cedere e andarsene. Ma probabilmente per vendicarsi, con la sigaretta e l’accendino avrebbe dato fuoco al contenitore metallico di rifiuti sanitari, per poi allontanarsi di fretta a piedi, proprio poco prima che gli addetti si accorgessero delle fiamme e potessero spegnere l’incendio. L’uomo si trova già a Sollicciano per altri reati compiuti nei giorni scorsi.

Manuela Plastina