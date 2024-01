L’incubo spaccate. Un cartello per i ladri l’ultima idea antifurto: "Vi offriamo una birra"

Dopo la pausa estiva è tornato l’incubo furti anche se, secondo gli ultimi dati forniti da Prefettura, sarebbero diminuiti del 50%. Se dietro lo slogan "Vogliamo sicurezza" la rete dei comitati fiorentini scenderà in strada il 25 gennaio alle 11 con un sit-in in piazza Duomo "per chiedere risposte concrete", sono diversi gli imprenditori che si ingegnano per tenere lontani i malviventi dai propri bandoni. Mercoledì e venerdì un uomo ha provato a forzare la vetrata del Bar Il Gatto Bianco senza successo. In entrambi sono stati messi in fuga dall’allarme. "A me però resta un danno da 400 euro": dice con amarezza Marzio Maretti, titolare del locale di via della Villa Demidoff che ha deciso di far passare su un display che si trova all’esterno della sua attività un messaggio ai ladri: "Si ricorda ai signori che abbiamo l’allarme inserito, le telecamere sono attive, in cassa non lasciamo più nemmeno le monetine, se dovete sfondare la vetrina per una birra venite di giorno ve la offriamo noi".

Due tentativi di furto in una settimana per poi scappare a mani vuote e lasciarle sul conto i costi di riparazione e i relativi problemi con le compagnie assicurative.

"Queste persone non hanno nulla da perdere, sanno benissimo che abbiamo l’allarme e abbiamo le telecamere e che dentro non troverebbero nulla se non qualche lattina da bere. Ma sono pronte comunque a mettersi a rischio".

Dopo il doppio tentato colpo ha deciso con un display luminoso di ricordare ai ladri tutte le misure di sicurezza di cui è dotato il locale, funzionerà?

"Mi auguro che in questo modo sia più chiaro il messaggio. Noi non lasciamo più nemmeno le monetine in cassa ed è bene che lo sappiano. Come è bene che sappiano che se provano a intrufolarsi all’interno del nostro locale un’altra volta abbiamo le telecamere di video sorveglianza che saremo felici di mettere a disposizione delle forze dell’ordine per le indagini".

Spesso i malviventi non hanno paura della giustizia, non crede?

"Purtroppo se non cambiano le leggi, ogni sforzo sarà inutile. Poliziotti e carabinieri fanno il proprio dovere ma se poi non c’è un sistema che fa in modo che queste persone, una volta dentro, restino dentro, allora non ci sarà via di uscita e non cambierà mai nulla. Tra l’altro ci sono tanti strumenti che si possono utilizzare, come per esempio i lavori socialmente utili".

Due tentativi di furto nell’ultima settimana e tre colpi con spaccata nell’ultimo anno. Si sente preso di mira?

"E’ un problema di tutta la città e questa zona soffre particolarmente. Quando le attività chiudono c’è da avere paura e ce lo dicono tanti residenti: risse, bottigliate, gente che dorme ovunque. Il quartiere è diventato terra di nessuno. Purtroppo tutto questo ha conseguenze anche sulla vita personale. Da quando è successo la prima volta è difficile dormire sonni tranquilli, la paura che possa ricapitare è tanta".