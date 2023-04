L’incubo della discarica abusiva

Il problema è annoso, ma l’esasperazione di chi è costretto a convivere ogni giorno con una visione certo non piacevole è arrivata a livelli altissimi. La questione è quella del cavalcavia ferroviario di via del Cantone, zona industriale dell’Osmannoro, sotto il quale troneggiano, in bella vista, cumuli di rifiuti e materiali abbandonati di varia natura. Attualmente, accanto a sacchi di varia grandezza, si possono notare sedie sparse, oggetti per la casa, mobili magari frutto di un trasloco, materassi e anche giochi per bambini. Un vero e proprio tappeto di materiali diversi, al quale chi lavora in quest’area dell’Osmannoro non intende abituarsi: "La situazione non è più sostenibile – dice Renato Parretti della Parretti Renato Edilizia, che si trova a pochi metri di distanza – ed è un fenomeno che si ripete ciclicamente e per cui, davvero, è necessario trovare una soluzione efficace e definitiva. Sotto il cavalcavia ci sono sempre vere e proprie discariche: ogni volta che segnaliamo ad Alia i materiali dopo qualche giorno vengono rimossi ma poi, puntualmente, poco dopo ci sono nuovi abbandoni. Noi lavoriamo praticamente davanti alla zona in questione e decisamente non è una cosa bella. Forse il fenomeno potrebbe essere in qualche modo limitato dall’installazione di una telecamera ma in passato un apparecchio di questo tipo era già stato montato e poi portato via da ignoti, quindi il problema continua a porsi". Da parte nostra comunque – prosegue Parretti – "vorremmo capire se possiamo essere di qualche aiuto per tenere pulita l’area e comunque continueremo a segnalare, come fatto anche in questi giorni, ad Alia e al Comune di Sesto gli abbandoni ma certo non si può andare avanti con rimozioni continue, occorre trovare un modo per far sì che nessuno venga più a scaricare in questa zona".

Non è dato sapere se i rifiuti presenti ieri provengano da scarichi di ditte o di privati anche se la presenza di materiale legato alla casa potrebbe far pensare a qualcuno che, invece di contattare semplicemente Alia per il ritiro (gratuito) degli ingombranti ha optato per una soluzione ‘fai da te’. Per una persona però le cose sono andate storte: il Comune, interpellato, fa infatti sapere che, grazie ad una serie di indagini, è stato individuato un responsabile degli abbandoni e attualmente ci sono accertamenti e verifiche in corso da parte della Magistratura. Quindi i tempi di rimozione, visto il procedimento penale in atto, sono più lunghi del solito ma l’auspicio è che la denuncia in atto possa comunque rappresentare un deterrente per altri ‘abbandonatori seriali’.

Sandra Nistri