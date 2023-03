L’incubo baby gang Il "Q2" ma non solo Ogni luogo di ritrovo ha i suoi cattivi ragazzi

di Stefano Brogioni

FIRENZE

A Campo di Marte e dintorni, c’è qualcosa di quasi strutturato: una banda che si “firma“ Q2 - traendo ispirazione del nome stesso del quartiere, il “loro“ territorio – che imperversa soprattutto ai giardini di viale Fanti, ma non solo. Rapina ed estorsioni, non solo piccole, sono la loro specialità.

Il fenomeno baby gang, però, non è sempre così etichettato e circoscritto, anzi. Ogni piazza, ogni luogo di aggregazione giovanile, ha anche i suoi cattivi ragazzi, e un’ombra di omertà che favorisce la proliferazione di episodi che stanno diventando preoccupanti.

Fare i mini gangster è anche uno status symbol: uno stile di vita magari alimentato da certe serie tv che, pur se apprezzate dalla critica, hanno spiccati aspetti criminogeni. E così, in un mondo - quello adolescenziale - dove la forza è il gruppo, attorno al delinquentello si saldano rapporti di comunanza e perfino venerazione, mentre il più debole resta solo e isolato. Anche impaurito. Le denunce non rispecchiano il numero degli episodi che ogni giorno si consumano intorno al mondo scolastico, dello sport o dei giardinetti. Le famiglie sovente preferiscono sorvolare per non esporre il figlio a ulteriori vessazioni.

Ma non è la soluzione migliore, tacere: anche recentemente il questore Maurizio Auriemma ha invitato le famiglie a non avere paura. Purtroppo è anche vero che i tempi della giustizia non sono quelli della vita reale. E i tempi di intervento possono sembrare insopportabili davanti a un pericolo pressoché quotidiano. Uno dei tantissimi fascicoli aperti dalla procura minorile ha preso spunto dalla denuncia di una mamma, denuncia fatta all’insaputa del figlio. E’ stato l’insegnante dell’istituto superiore frequentato dal ragazzo ad accorgersi che veniva taglieggiato dagli altri compagni e informare la famiglia. La vittima, terrorizzata, non ne voleva sapere di raccontare l’accaduto. Perché saranno pure baby, ma le gang hanno tratti da veri criminali.

Con colpi pianificati e organizzati, che maturano in ambito scolastico o che si consumano nei luoghi di ritrovo del centro o della periferia. Tipo quei due che hanno adocchiato la felpa di un compagno di scuola, lo hanno fatto convocare da un amico a giocare in piazza D’Azeglio e lì gliel’hanno sfilata.

Chi non può permettersi la griffe, fa così. Vestiti, scarpe Nike (c’è chi è rincasato scalzo), cuffiette airpods, il marsupio di Gucci: sono alcuni dei “miti“ per cui le baby gang non esitano a mettere nel mirino i coetanei.

Oppure soldi. Una mamma ha scoperto che al figlio venivano estorti costantemente euro grazie ai messaggini della banca che le segnalavano dei prelievi al bancomat. Le giustificazioni balbettanti hanno quasi subito ceduto davanti alla realtà. E cioè che quei prelievi servivano ad accontentare ogni componente della banda che lo aveva preso di mira. Piazza D’Azeglio è uno di quei luoghi da gang. Ma lo sono anche piazza delle Medaglie d’Oro a Novoli, le sale di via del Cavallaccio, all’Isolotto, o le piazze del centro nel week end. Ci sono indagini in corso. Come deterrente, potrebbero arrivare nuove telecamere, proprio a Campo di Marte.