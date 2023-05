L’incontro con l’autore tv Antonio Ricci apre oggi il Maggio Salesiano Appuntamenti anche con la legalità

Apertura, oggi alle 18.30 presso la Sala Esse, deil Maggio Salesiano: è in programma l’incontro con l’autore tv e ideatore di ’Striscia la notizia’ Antonio Ricci (nella foto) sul tema ’Striscia … la comunicazione’; introduce don Gino Berto e con lui ci sarà anche la nostra collega Olga Mugnaini. Quest’anno sarà affrontato il tema della legalità: l’8 maggio ci sarà una tavola rotonda in cui, grazie anche all’intervento di Antonia Bianco, direttrice dell’istituto penale per minorenni, si parlerà di giustizia minorile. Il 30 maggio, invece, sarà presentato il libro ‘Resistere. Quattro storie di lotta alla mafia’ con, tra gli altri, gli autori Salvatore Calleri e Renato Scalia e Giuseppe Lumia, già presidente della commissione parlamentare antimafia.