L’inconscio di Cortina: "Foto e parole sulle cime"

"Cortina? E’ la regina delle Dolomiti. E anche la mia regina". Parola di Lorenzo Capellini, fotografo genovese che con la sua amata macchina fotografica ha girato il mondo. Negli ultimi anni, grazie alla fortunata collana dedicata dalle edizioni Minerva ai "Luoghi del sentimento", le fotografie di Capellini stanno portando i lettori alla scoperta di tanti posti d’Italia, accompagnate dai testi di grandi scrittori: dalla Sicilia di Dacia Maraini a Capri e Napoli di Raffaele La Capria, dal Veneto di Goffredo Parise all’Umbria di Corrado Augias, dalla Basilicata di Amerigo Restucci allo sconfinamento africano di Alberto Moravia. Adesso Capellini porta i lettori tra le cime di Cortina insieme alla psicoterapeuta Vera Slepoj, che dedica una lettura psicanalitica alle forme della conca ampezzana visto che per Slepoj l’inconscio di un territorio è tutto ciò che non viene rivelato, ma sta dentro la nostra capacità di guardare con emozione.

"L’inconscio di Cortina" sarà presentato domani, 12 febbraio (ore 18), al Centrodi (via dei Renai 20/R) a Firenze con gli interventi di Capellini e Slepoj. Dalle cime innevate agli scorci paesani, gli scatti di Capellini fanno sentire viva Cortina, pagina dopo pagina, mentre le riflessioni di Slepoj sottolineano la bellezza del significato più profondo della montagna. Insomma, Cortina negli occhi e nel cuore. "Quanti ricordi mi ritornano alla mente di amici a me cari: me ne parlò anni fa, nel 1959 Ernest Hemingway in Spagna, incantato dai meravigliosi paesaggi innevati delle Tofane, del Lagazuoi, tanto amati dal grande scrittore" racconta il fotografo. "E’ stato, forse, l’incontro più importante della mia vita. Io, poco più che ventenne ero a Malaga per immortalare la corrida. Stavo girando per il paese quando vidi sotto un grande pergolato, seduto su una poltrona di vimini Hemingway. Quando ci siamo presentati mi tremavano le gambe, poi nel tempo siamo diventati amici" dice Capellini che tra le tante conoscenze illustri annovera anche Alberto Moravia con cui è stato in Africa per vari reportage: "Ci siamo conosciuti alla fine degli anni sessanta, grazie a un amico, Goffredo Parise che poi mi ha presentato anche Raffaele La Capria" con cui, tra l’altro ha pubblicato "Capri" (sempre le edizioni Minerva).

"All’epoca in cui conobbi Moravia mi occupavo della Biennale di Venezia, ero fotografo della grande fondazione culturale dove è confluito tutto il mio archivio fotografico" dice. Un immenso racconto visivo dell’Italia e del mondo iniziato nel 1958 a Londra. "Avevo 19 anni quando mi sono trasferito nella capitale inglese, c’era una nebbia spaventosa. Giravo dalla mattina alla sera per la City, poi la notte stampavo il materiale e lo vendevo ai giornali. All’epoca Londra usciva dalla lunga povertà del Dopoguerra e iniziava a imporre il suo linguaggio nell’arte, nel cinema, nella moda e nella musica" ricorda Capellini che la prima macchina fotografica l’ha presa in mano a dieci anni. "Avevo una malattia ai reni e dovevo stare a letto tutto il giorno, tenere fermo un ragazzino era difficile. Così mi regalarono una macchina fotografica e inizia a fotografare i tanti oggetti preziosi presenti in casa, mio padre era un amante dell’arte. Poi passai a immortalare i familiari. E nel tempo la passione per la fotografia è andata crescendo tanto che i miei genitori, dopo il liceo, mi diedero il permesso di trasferirmi a Londra" ricorda il fotografo che nel corso della sua carriera ha realizzato tra le 250 e le 300 mostre in ogni parte del mondo. Firenze compresa. "In occasione dei miei quarant’anni di foto, ho avuto l’onore di esporre a Palazzo Vecchio, in Sala d’Arme, con la mostra Luoghi e persone dell’arte’. E adesso tornare a Firenze è un vero piacere" conclude il fotografo.