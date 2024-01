L’incognita Franchi . Dove si giocherà?. I dubbi dei viola club. Ipotesi congelamento

FIRENZE

Dove giocherà la Fiorentina? La domanda è vecchia e la risposta, com’è noto, ancora non c’è. Ma a riformularla, provocatoriamente, è l’Associazione Centro Coordinamento Viola Club. Che, puntualizza in un lungo post, non vuole essere "tirata per la giacchetta". "Lo abbiamo scritto e lo ribadiamo: siamo tifosi e tali vogliamo restare. Ci interessa solo ed esclusivamente la Fiorentina".

Niente attacchi “politici“, ma desiderio di sapere quale sarà il destino della squadra in vista dei lavori al Franchi e di conseguenza, dei suoi sostenitori.

"Abbiamo appreso che Modena non è una soluzione, non lo è il Mapei, non lo è Empoli, non lo sono gli stadi dei capoluoghi di provincia in Toscana per le condizioni in cui si trovano, ad oggi non lo è il Padovani perché prima va fatto e qui si ritorna sull’annoso problema dei tempi oltre ovviamente quello della capienza. Per quanto tempo il Franchi sarà inaccessibile?

Sul bando di gara si parla di inizio lavori già da gennaio 2024, di collaudo entro il 31/12/2026.

Dove festeggeremo i 100 anni della Fiorentina? Ma soprattutto per come vanno abitualmente le cose il rischio di rientrare non prima della stagione 2027/2028 è altissimo. Presupponendo di uscire dal Franchi al termine di questo campionato le stagioni giocate “fuori” sarebbero: 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027 ovvero 3 campionati, nel rispetto perfetto dei tempi 2,5 stagioni".

E il Centro coordinamento guarda anche oltre. E cioè su come sarà il Franchi dopo questo restyling: se sarà interamente coperto con l’attuale “tesoro“ di 150 milioni in mano al Comune e se serviranno altri fondi al momento mancanti per mettere tutti all’asciutto. "Non siamo architetti e non siamo amministrativi, per questo facciamo domande. L’obiettivo è informare i tifosi, fare chiarezza, avere certezze sulle quali poter esercitare le scelte. Quanto costeranno abbonamenti e biglietti? Ai tifosi questa voce interessa moltissimo perché alla fine si va sempre a prelevare dai nostri portafogli. Dalla parte dei tifosi, per la Fiorentina, per Firenze… il resto è strumentalizzazione oppure nel caso migliore interpretazione errata".

Intanto, sul fronte politico, si continua a lavorare in cerca di una soluzione. Nardella non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi riguardo al rifacimento, ma in questo momento sia lui che il governatore Eugenio Giani (ne ha già parlato con il ministro Fitto) stanno lavorando per ottenere uno slittamento di quache mese dell’avvio del cantiere. Mesi che permetterebbero alla Fiorentina di restare ancora un po’ al Franchi ma anche di “congelare“ la questione, oltrepassando le elezioni di giugno per riaprire dopo il discorso con nuovi interlocutori, anche sul fronte empolese. In questo momento, il Padovani resta, per gli amministratori, la più concreta alternativa al Franchi-cantiere, soluzione, quest’ultima, dalla quale non si sposta la Fiorentina. Ma per il Padovani serve tempo e pure quattrini, oltre a quelli messi in bilancio da Palazzo Vecchio.

ste.bro.