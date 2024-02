L’inclusione passa attraverso lo sport

A Firenzuola si impara l’inclusione attraverso lo sport. Si è concluso da poco il progetto educativo "Quale sport inclusivo", che l’Università dell’Età Libera del Mugello ha proposto nell’istituto comprensivo firenzuolino, grazie a un finanziamento della Società della Salute Mugello. I bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola media, per un totale di 240 studenti, hanno partecipato ai laboratori di baseball, calcio e atletica gestiti da istruttori dell’associazione Real Eyes Sport, con gli alunni che hanno provato il punto di vista dei coetanei non vedenti e portatori di disabilità fisica. I ragazzi hanno giocato sperimentando una condizione temporanea di cecità, attraverso l’utilizzo di apposite maschere. "Un’esperienza – sottolinea Fiorenza Giovannini, dirigente scolastica – che stimola lo sviluppo di risorse interiori che spesso non vengono attivate".