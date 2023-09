"L’inceneritore non si farà" Stop del consiglio comunale

di Andrea Settefonti

Nell’area ex cementificio Sacci non ci sarà mai realizzato un inceneritore di rifiuti. È quanto ha stabilito un ordine del giorno proposto da Giuliano Sottani, consigliere comunale socialista renziano, e approvato all’unanimità dal consiglio comunale. Le preoccupazioni di Giuliano Sottani erano nate dopo che "è stata organizzata a Greve in Chianti un’assemblea pubblica per presentare un progetto, redatto da due giovani, che si sono laureati a pieni voti in Architettura", scrive Sottani. "Discutendo la loro tesi di laurea, proprio sulla utilizzazione dell’area Ex Sacci, si è discusso del futuro dell’area. Ed è emersa la preoccupazione per la possibile realizzazione di un impianto di depurazione dei rifiuti per la zona chiantigiana e a Sud di Firenze. Tutto questo nel cuore del Chianti Classico, territorio fantastico dove si produce uno dei migliori vini del mondo, visitato da migliaia di turisti e che sta per essere riconosciuto patrimonio mondiale dell’Unesco".

Sul futuro dell’area di Testi, un cementificio recentemente dismesso come cementificio e in attesa di una ricollocazione, tranquillizza il sindaco Paolo Sottani. "Il testo, proposto dal consigliere Giuliano Sottani, e riformulato dal gruppo di maggioranza "Paolo Sottani Sindaco", respinge con forza ogni ipotesi di impianti dannosi per l’ambiente. L’amministratore delegato del consorzio incaricato di redigere un progetto per il futuro dell’area ha confermato che sono state recepite le direttive delle amministrazioni comunali e della stessa proprietà, per creare una realtà che possa sposarsi al meglio con il contesto del territorio".

"Continueremo a dialogare con la Regione, con il Comune di San Casciano e con la proprietà – prosegue il sindaco – per arrivare alla realizzazione di un progetto di altissimo profilo per quest’area così importante per il nostro Comune". Nei mesi scorsi, Giuliano Sottani aveva "invitato i sindaci di Greve e San Casciano ad invitare la proprietà a presentare progetti per l’intera area e metta fine alle proposte non gradite dalla cittadinanza".