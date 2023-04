L’inceneritore accende ancora le polemiche Fabbri all’attacco: "FdI vuole realizzarlo?" E Montelatici replica: "Il Pd getta fumo negli occhi"

"Fratelli d’Italia si schiera per l’inceneritore di Case Passerini, facendo un salto indietro di 20 anni. Ecco il vero volto della destra: contro l’ambiente e contro l’innovazione. Noi dobbiamo puntare sull’economia circolare, il riciclo e il riuso, non su vecchie pratiche inceritoriste": queste le parole di Leonardo Fabbri, candidato sindaco sostenuto da Pd e dalle civiche ‘Fabbri sindaco’ e ‘Muoviamo Campi’ (sabato 15 aprile alle 10,30 in piazza della Resistenza la presentazione dei candidati delle liste), in merito alle parole del coordinatore fiorentino di Fratelli d’Italia, Jacopo Cellai, sull’inceneritore.

"Da Cellai mi divide tutto e l’inceneritore non fa eccezione, – dice Fabbri – lui però ha almeno il pregio dell’onestà intellettuale. E FdI a Campi invece cosa dice? E il loro candidato sindaco? Tutti zitti mi pare". Le parole a cui si riferisce Fabbri sono quelle pronunciate, nei giorni scorsi, in commissione controllo a Palazzo Vecchio nel corso della quale è stato ascoltato il presidente di Alia Spa, Nicola Ciolini ed è emersa chiaramente "l’urgenza – si legge in una nota – di realizzare quegli impianti necessari a chiudere il ciclo dei rifiuti". E a questo intervento è seguito il commento di Cellai: "Il termovalorizzatore di Case Passerini avrebbe fatto molto comodo oggi per fronteggiare il caro energia, anche perché l’unico impianto di Montale chiuderà nel 2025".

Fratelli d’Italia a Campi sostiene il candidato Antonio Montelatici (appoggiato anche della civica ‘Campi Domani’, Liberaldemocratici Italiani e Popolari è Verde). "Assoluta e totale contrarietà alla realizzazione di un termovalorizzatore a Case Passerini o altrove nella Piana. Ciò detto, la costruzione di un inceneritore non è all’ordine del giorno, tanto meno nell’agenda politica di qualsivoglia ente. Ancora una volta il Pd, tramite il suo candidato, getta fumo negli occhi al posto di affrontare tematiche concrete di questa campagna elettorale" le parole di Montelatici che ricorda che "i campigiani sono già stati chiamati a esprimersi, quasi 15 anni fa, in una consultazione popolare che ha visto prevalere in modo schiacciante il fronte del no".