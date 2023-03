L’incendio doloso Appiccano il fuoco Distrutti tre veicoli della ditta di pulizie

FIRENZE

"In quarantuno anni mai uno screzio con nessuno, stipendi regolarmente pagati ogni quindici del mese, nessun debito. A chi ci ha fatto questo vorrei fare una domanda: per quale motivo?"

Daniele Bernasconi è il legale rappresentante della Turbo Pulizie Fiorentine Pluriservizi, la ditta che alla mezzanotte di lunedì sera si è ritrovata tre mezzi incendiati. Erano parcheggiati in strada, vicino al magazzino dell’azienda in via Visconti Venosta, a Rovezzano. Secondo gli inquirenti, l’origine del rogo è dolosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. La polizia si è contemporaneamente messa in moto per risalire agli autori. In zona, ci sono alcune telecamere. Forse è proprio da quelle immagini che le indagini potrebbero imboccare una strada.

Intanto, però, la ditta si lecca le ferite. "Quasi centomila euro di danno", dice ancora Bernasconi.

Distrutti o seriamente compromessi dalle fiamme, innescate forse da un innesco posizionato sui copertoni, tre mezzi utilizzati dall’azienda per lavorare. Un Ducato, uno Scudo, una Panda Van. Veicoli ben riconoscibili perché marchiati con le insegne aziendali, i numeri di telefono, l’indirizzo della sede, nella vicina via di Ricorboli, dall’altra parte del fiume. Considerato che il rogo ha interessato soltanto i mezzi della Turbo Pulizie, è lecito pensare che sia stata un’azione mirata proprio contro di loro.

Ma è il “movente“ resta oscuro.

"Siamo un’azienda che vive del proprio lavoro, non capiamo a chi possiamo dare fastidio - conclude l’imprenditore -. Abbiamo una settantina di dipendenti, quasi tutti impiegati nel settore delle pulizie. Alcuni in quello dell’edilizia".

ste.bro.