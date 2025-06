L’inaugurazione allo storico Caffé Le Giubbe Rosse

Anche quest’anno il programma di Arcobaleno d’Estate è molto ricco. L’anteprima si terrà il 18 giugno a Barberino del Mugello, con un incontro dal titolo "Sulla via degli Dei tra passato e futuro": il ritrovo è fissato alle 10.30 al camping il Sergente, poi passeggiata e buffet in collaborazione con Confesercenti Toscana. L’inaugurazione ufficiale venerdì 20 alle Giubbe Rosse di Firenze con un brindisi organizzato da Confcommercio, mentre il giorno seguente (alle 17), Grosseto celebrerà il 50° anniversario della costituzione del Parco naturale della Maremma con itinerari e visite guidate alla presenza del presidente del parco Simone Rusci, seguite da una degustazione di prodotti tipici curata da Coldiretti Grosseto. Nella stessa serata a Castiglione della Pescaia, l’Orto del Lilli (alle 20) ospiterà il concerto del maestro Giacomo Loprieno e della Ensemble Symphony Orchestra nello spettacolo "The Legend – Tribute to Morricone" con ingresso gratuito a cura della Regione (presente alla presentazione la sindaca Elena Nappi). Sempre il 21 alle 18.30, al teatro del Giglio-Giacomo Puccini di Lucca si svolgerà un aperitivo musicale dal titolo "Lucca festeggia la giornata europea della musica" con gli allievi del Conservatorio Luigi Boccherini; in serata (alle 21), Montecatini Alto offrirà "AperOlivi - Fett’unta 2.0", un percorso di degustazioni di olio e vini toscani accompagnato da passeggiate guidate e musica dal vivo grazie alla collaborazione tra Comune di Montecatini Terme, Confcommercio Pistoia-Prato (rappresentata dal direttore Tiziano Tempestini) e Consorzio Lovealto.

Empoli vivrà dal 20 al 22 giugno Empoli Classic - Passione & Motori, con raduni ed esibizioni, tappa della Mille Miglia sabato 20 giugno dalle 9 alle 17.30 nel centro storico e auto - moto raduni live show il 21 e il 22 a cura di Confesercenti, rappresentata ieri dal responsabile Gianluca D’Alessio. Dal 20 al 24 giugno la Valdichiana, Capitale toscana della cultura 2025, proporrà itinerari del gusto, mostre, eventi, concerti e iniziative nei borghi di Sinalunga, Trequanda, Chiusi, Sarteano, Pienza, Chianciano Terme, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena, Montepulciano e Cetona, organizzati dall’Unione dei Comuni della Valdichiana guidata da Edo Zacchei, presente ieri a Firenze. Il 22 giugno Pisa rinnova l’appuntamento con la cena sul ponte di Mezzo (alle 19) per 500 persone, con piatti della tradizione toscana, a cura di Confcommercio (rappresentata ieri da Alessio Giovarruscio) e Confristoranti, mentre il 24 giugno ad Arezzo, nel parco del Prato, appuntamento dalle ore 18 con Aperitivo d’estate, un percorso di gusto con musica e visite guidate a cura di Confcommercio Firenze-Arezzo.

Rossella Conte