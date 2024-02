L’importanza di chiedere un aiuto

Di recente, Save the Children ha pubblicata un’indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza, dal titolo "Le ragazze stanno bene?". Un lavoro di ricerca, interpellando un campione rappresentativo di 800 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni. Il 65% dichiara di aver subito almeno un comportamento di controllo, come, per esempio, la richiesta di non accettare contatti da altri, sui Social. Il 52% degli adolescenti in coppia sostiene di aver subito, almeno una volta, comportamenti violenti. E ancora, il 30% degli adolescenti sostiene che la gelosia è un segno di amore, quasi 1 adolescente su 5 pensa possa succedere che in una relazione intima scappi uno schiaffo ogni tanto. Anche noi abbiamo condotto una breve indagine tra i nostri coetanei, all’interno della nostra scuola. Alla domanda "consideri più grave la violenza fisica o quella verbale e psicologica?", diversi hanno risposto che è più pericolosa quest’ultima, due ragazzi hanno aggiunto: "le relazioni di oggi sono più violenza mentale che fisica...ad esempio il controllo sul partner...oppure sminuendola...insultandola. Un nostro amico...la stessa storia ma versione maschile...non poteva uscire con gli amici, doveva uscire solo con lei, doveva chiamare solo lei". Poi abbiamo chiesto: "se vi sentireste in pericolo a chi chiedereste aiuto?" la risposta è stata: "ne parleremmo con un adulto, sicuramente ai nostri genitori oppure ad un amico con il quale abbiamo confidenza. In particolare, un ragazzo ha detto che, se un giorno si trovasse a subire atti di violenza, andrebbe dalla sua psicologa. Ricordate, è importantissimo chiedere aiuto!