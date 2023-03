L’importanza dell’autocritica

Racconto spesso un aneddoto di Stefan Zweig, che si trova nella sua bellissima autobiografia "Il mondo di ieri". Zweig entra in cucina con il sorriso sulle labbra, e sua moglie gli dice: "Ti vedo contento, hai scritto una bella pagina?", e lui risponde: "No, ne ho cancellate due."

Ecco qua, espresso in due frasi, il valore che assume nella correzione la decisione di cancellare pagine intere. Sembra una cosa da nulla, invece arrivare a provare piacere nel cancellare pagine che abbiamo scritto è una tappa fondamentale nel cammino di maturazione di uno scrittore. Chi ha cominciato a scrivere da poco – lo chiamiamo aspirante scrittore – spesso si affeziona a ciò che ha scritto, si identifica con le proprie parole al punto di sentirsi offeso se qualcuno si azzarda a proporgli di cancellare anche solo una parola, avvertendo quel possibile "taglio" come un’amputazione, una ferita personale, un pezzo di se stesso che viene buttato via.

Cancellare invece è una delle grandi conquiste dello scrittore, e quando si arriva a farlo addirittura con piacere, abbiamo ottenuto una vittoria sulla nostra immaturità. Diventare lettori di se stessi, lettori critici, il più possibile imparziali, è indispensabile. E quando arriviamo con l’esperienza a sviluppare questa capacità, abbiamo una sorpresa: ci accorgiamo che ciò che cancelliamo contribuisce a dare più forza a quello che resta, come se avessimo rinunciato ad annacquare il vino. Ma possiamo dire di più: aver scritto pagine che poi verranno cancellate perché riconosciute come brutte, sbagliate o inadatte, è importante quanto aver scritto le pagine che rimarranno. Per ottenere un olio eccellente è necessario eliminare tutta l’acqua che le olive contengono, acqua che però è stata indispensabile alla crescita delle olive. Dobbiamo dividerci in due e usare la penna rossa sul nostro romanzo come se fosse il lavoro di un altro. Scrivere pagine brutte e decidere di cancellarle, insomma, denota la conquista di una capacità critica che farà salire la qualità della nostra scrittura. Oltretutto, il divertimento è assicurato.