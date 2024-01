L’impegno del ministro: "Cerco io un’area"

FIRENZE

Matteo Salvini boccia il restyling del Franchi. Boccia pure lo stadio B, il Padovani, e rilancia l’investimento privato del patron Rocco Commisso.

Ma il ministro delle infratrutture ha in mente un terreno che faccia al caso della Fiorentina? "Posso fare una ricognizione con altri ministeri per vedere se ci sono delle aree pubbliche, dismesse, disponibili e che rispondono a quelle che sono le normative Uefa, sperando che non ci siano dei no ideologici da parte della sovrintendenza, del Comune o di chiunque altro", dice durante la sua visita al Viola Park di Bagno a Ripoli.

Il pensiero vola alla caserma Perotti, vecchio pallino della proprietà Commisso. In passato, ci è stato fatto anche uno studio di fattibilità.

Tutto è rimasto in sospeso, ma la situazione è in piena ebollizione. E giorno dopo giorno, tornano attuali anche le piste che si ritenevano tramontate.

La sensazione è che ormai, sul destino dello stadio - e di conseguenza del terreno di gioco della Fiorentina - si stiano giocando due partite in contemporanea. Quella di Palazzo Vecchio, che non intende fare retromarcia sul progetto di riqualificazione del Franchi, alla luce anche dei 150 milioni di finanziamento già assegnati, e quella del club. La presenza di Salvini (che in passato aveva espresso perplessità sull’ipotesi di uno stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio, dove Commisso si recò personalmente a fare un sopralluogo) rafforza la sensazione che mentre i rapporti a livello locale sono rotti, con il governo ci sia un buon feeling.

"Rileggendo la storia delle proposte avanzate dalla società Fiorentina alle istituzioni locali, è stato un peccato dire di no ad un investimento multimilionario per uno stadio nuovo, moderno e sicuro, perché per me nuovi stadi significa anche più sicurezza e lo dico da ex ministro degli Interni. C’è assoluto bisogno di nuovi stadi", rincara il titolare delle infrastrutture e dei trasporti.

"Sto leggendo da ministro delle Infrastrutture anche il dibattito su il Franchi bis: ma dove va a giocare nel frattempo la Fiorentina? Da appassionato di calcio mi rifiuto di pensare che i tifosi di una società storica come la Fiorentina - ha aggiunto Salvini - possano andare a centinaia di chilometri di distanza per vedere le partite della loro squadra, fuori regione, in un’altra città, perché mi sembrerebbe davvero una mancanza di rispetto".