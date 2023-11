Lidl ha bisogno di addetti nei punti vendita fiorentini

Opportunità nella grande distribuzione organizzata. Lidl ricerca diversi profili da inserire nei suoi punti vendita di Firenze. In dettaglio, la catena seleziona un operatore di filiale part time per il supermercato di via Benedetto Dei, un addetto alle vendite part time per otto ore domenicali, un apprendista addetto alle vendite part time e un operatore di filiale part time, tutti per il negozio di via Cortona.

Per la sede di via Baracca sono vacanti posti come addetti alle vendite part time, mentre per la Lidl di via Fratelli Cervi a Figline Valdarno l’azienda seleziona addetti alle vendite part time di otto ore il cui lavoro si svolgerà solo domenica. E’ richiesto il diploma di maturità. Per informazioni e per candidarsi: lavoro.lidl.it.