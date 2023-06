L’ideatore salesiano pioniere ’discreto’

Fare del bene con discrezione diceva don Tarcisio Faoro, padre salesiano che aveva fondato il centro di accoglienza per minori Casa Mamma Margherita in via della Pieve. Dal 1988, anno di fondazione del centro fino al 2020, quando il centro ha chiuso e il sacerdote allora 83enne venne trasferito per sopraggiunti limiti di età, erano stati recuperati più di 90 ragazzi.

Quell’esperienza è finita con lui che è mancato in quello stesso 2020. Ci sarebbe ancora bisogno di un don Tarcisio, e della sua Isola che non c’è. Quelle stanze dove i bimbi sperduti trovavano aiuto, riparo e sostegno. La nuova speranza riparte da un ‘Chicco di grano’.