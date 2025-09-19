Liceo sportivo, è bufera. Il Coni: "I prof sbagliano"

"E’ miopia assoluta": lo dice, al collegio dei docenti dell’istituto, il presidente regionale del Coni. E sono tanti i commenti negativi al no secco espresso dalla maggioranza degli insegnanti dell’istituto superiore "Giotto Ulivi" di Borgo San Lorenzo, all’istituzione di un nuovo indirizzo, quello del liceo scientifico sportivo. Così dopo le critiche e il rammarico espresso dagli assessori dell’Unione dei Comuni del Mugello, i sindaci di Scarperia e San Piero Federico Ignesti e di Vicchio Francesco Tagliaferri, ora il gruppo dei genitori che avevano richiesto il nuovo indirizzo non si rassegna e avanza una precisa richiesta: dopo aver espresso rincrescimento per il fatto che "tutti i passi mossi in questi mesi, dall’intervento del sindaco Ignesti, dall’Unione dei Comuni, alle lettere scritte al corpo docenti da parte dei genitori, sono stati vissuti come una “ingerenza“, come una “pressione“ a fare qualcosa, quando invece volevano essere appelli a sostenere questa proposta", i genitori chiedono "che vengano fornite le motivazioni che hanno portato a questa decisione, soprattutto per dissolvere percezioni attuali (probabilmente sbagliate) su quello che ha “guidato“ il vostro voto e che derivano dalla non conoscenza e comprensione delle stesse". E il preside Menicatti ha subito girato la missiva dei genitori in una circolare ufficiale, a tutti i docenti, chiedendo di rispondere.

Per il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, la scelta del collegio dei docenti del Giotto Ulivi è miope: "Così priviamo i ragazzi dal fare un’attività scolastica significativa, anche con risvolti sportivi, solo perché magari il professore di una certa materia si vede togliere un paio d’ore. Negando a una vasta zona dell’area fiorentina un’opportunità rivolta ai giovani e alle loro famiglie. E’ miopia assoluta, alcuni professori si sentiranno offesi ma non so usare un altro termine. Dove in varie parti della Toscana il liceo sportivo è stato avviato i riscontri sono tutti positivi. Penso ad esempio all’istituto di Cascina, che ha puntato sul mondo dello sport per la crescita dei giovani, e ha un ottimo funzionamento e numerose iscrizioni. Mi dispiace davvero per la scelta fatta dai docenti a Borgo San Lorenzo, e spero che gli uffici scolastici regionale e provinciale, si prendano a cuore questo problema e questa proposta. Peraltro col disastro dei servizi di trasporto pubblico in Mugello, il fatto di non dover andare su e giù verso Firenze per i ragazzi sarebbe positivo. Spero davvero possa esservi una revisione della decisione".

