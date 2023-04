Licenziata per aver mostrato il David, il 29 aprile l'ex preside americana a Firenze

Firenze, 24 aprile 2023 – Aveva fatto il giro del mondo la notizia di Hope Carrasquilla, ex preside della Tallahassee Classical School della Florida, licenziata dopo una lezione di storia dell’arte durante la quale è stato mostrato il David di Michelangelo, giudicato ‘pornografico’ da alcuni genitori. La preside è stata invitata dal sindaco di Firenze Dario Nardella e sarà a Palazzo Vecchio il prossimo 29 aprile. La docente parteciperà a un incontro che si svolgerà alle 11.30 nella sala degli Elementi al quale parteciperanno lo stesso sindaco, Simonetta Brandolini D’Adda, presidente di Friends of Florence che ha collaborato all'organizzazione dell’iniziativa, e Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle arti del disegno. “Confondere l’arte con la pornografia – ha sottolineato Nardella - è ridicolo e anche offensivo. Il nudo fa parte dell’arte. I ragazzi non hanno bisogno di censure o crociate ma di un’educazione seria che spieghi cos’è la storia dell’arte e quanto sia importante per lo sviluppo della civiltà”. “Come Friends of Florence, fondazione americana che da venticinque anni opera per il bene e la conservazione del patrimonio artistico fiorentino e toscano, siamo lieti di accogliere a fianco del sindaco Dario Nardella, la professoressa Hope Carrasquilla – ha sottolineato il presidente Simonetta Brandolini d'Adda -. La riceveremo con tantissimo rispetto, e coglieremo l’occasione per riflettere insieme a lei e alle istituzioni fiorentine affinché il trasferimento dei valori della civiltà occidentale attraverso l’arte e la cultura italiane siano sempre possibili e mai ostacolate dall’ignoranza. Negli ultimi venticinque anni Friends of Florence ha restaurato centinaia di opere d’arte, gran parte delle quali sostenute da donatori americani. Milioni di cittadini americani si recano ogni anno in Italia per visitare i capolavori rinascimentali, mandano i propri figli a studiare a Firenze, a Roma e in altre città d’arte. Se questo accade è perché la maggior parte delle persone e del popolo americano comprende l’importanza dell’arte e della cultura italiane nella formazione dei cittadini contemporanei”.

Niccolò Gramigni