Licenziamenti ex Gkn. Arriva la Pec ai sindacati: "Intervenga il governo"

di Pier Francesco Nesti

CAMPI

Qf chiede un incontro per avviare la procedura di licenziamento dei lavoratori ex Gkn. Lo comunica la Rsu dopo avere ricevuto dalla proprietà nella serata di sabato "una Pec, inviata anche alle organizzazioni sindacali - dicono in una nota – in cui comunica questa volontà". Da qui la richiesta di incontro.

Un passaggio formale previsto dagli accordi interni, che in realtà gli operai si aspettavano, "vista anche la scadenza della cassa integrazione alla fine dell’anno e il totale silenzio della proprietà negli ultimi mesi". Anche se, a quanto pare, la proprietà non avrebbe dato alcuna certezza ma starebbe ancora maturando l’intenzione di cessare definitivamente lo svolgimento di qualsiasi attività produttiva. La Rsu, tuttavia, "aveva preavvertito il Ministero che i licenziamenti potevano arrivare a giorni, se non a ore. Il governo quindi, non poteva non sapere e il tavolo governativo, dal mese di marzo, è stato fatto sparire".

Ma c’è un altro paradosso che rende ancora più inquieto l’animo della Rsu: "Gli operai lavorano a un piano di reindustrializzazione, mentre l’imprenditore e il liquidatore rimangono in silenzio, a guardare la fabbrica che nel frattempo si svuota". E ancora: "Gli operai costituiscono una cooperativa e trovano investitori istituzionali per 6 milioni, mentre il tavolo è congelato. Con una proprietà che non paga gli stipendi da quasi un anno e manda in ritardo le informazioni necessarie al pagamento della cassa integrazione".

Inquietudine e rabbia, anche perché la comunicazione per avviare la procedura di licenziamento è arrivata "proprio mentre la cooperativa dei lavoratori è nel pieno della campagna per l’azionariato popolare e sta preparando la due giorni di convergenza sul piano industriale delle cargo bike, in programma il 30 settembre e 1 ottobre". "Valuteremo con l’assemblea dei lavoratori le prossime mosse, - concludono dalla Rsu - adesso non ci sono più alibi. Noi abbiamo il piano industriale e tutti gli strumenti per portarlo avanti, mentre chi è arrivato nel dicembre 2021 dicendo di avere già progetti e investitori, oggi svela la sua vera natura, quella di una proprietà che vuole smantellare lo stabilimento".

"E’ ora che intervenga il governo, – dice Valerio Fabiani, consigliere del governatore Giani per le crisi aziendali – da mesi la Regione, i sindacati e i lavoratori sono stati abbandonati. E’ incredibile che la più grande vertenza a livello nazionale degli ultimi anni, con 420 dipendenti più l’indotto, sia stata scaricata sul territorio".