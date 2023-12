Libro sugli esuli, rilancio Ampi: "Foibe? Colpa dell’occupazione"

"Nella vicenda delle foibe, non possiamo dimenticare che l’inizio fu il 6 aprile ’41 con l’invasione delle truppe tedesche, e successivamente fasciste della Jugoslavia con le conseguenti atrocità e stragi nei confronti dei civili ". L’Anpi Scandicci interviene nuovamente sulla vicenda della presentazione del libro sugli esuli istriani. In una nota, l’Ufficio di presidenza dell’Associazione ha voluto ricordare la sua presenza all’intitolazione dell’area gioco di via Volpini in memoria degli esuli istriani e dalmati, "senza aver detto o fatto nulla per disturbare o criticare l’evento". Sul fatto che il loro comunicato sia stato giudicato dalla Presidente provinciale ANCGD, Daniela Velli, una provocazione, Anpi tira dritto: "la parola provocazione è stata adoperata per stigmatizzare le posizioni diverse in termini di analisi storica di quei tragici avvenimenti. Ma questa è la realtà che va evidenziata. Anpi ha alle spalle il lavoro di storici italiani e stranieri. I loro studi parlano sì delle foibe, di quelle uccisioni e degli esuli italiani, inquadrando tuttavia quei tragici fatti nel contesto di una guerra di occupazione che le truppe nazi-fasciste avevano scatenato dal 1941". Il clima resta teso. Lo dimostrano diversi interventi sulla questione arrivati dai social. "Se qualcuno riteneva a torto o a ragione che la maggior associazione di memoria della sinistra chinasse il capo – si legge sulla pagina Fb Verso Scandicci 2024 – non l’ha indovinata; puntualizzazioni, riferimenti storici dettagliati, l’associazione mette le mani avanti, se si continua su questa strada, i promotori del Giorno del Ricordo sono avvertiti, o contestualizzazione ampia dei fatti pre-foibe o "contestazione ampia", permetteteci la svista".